Цех сборки компьютеров из готовых комплектующих откроют в Подольске в начале 2025 года

В начале 2025 года в микрорайоне Климовск городского округа Подольск планируют открыть цех сборки системных блоков для компьютеров из готовых комплектующих. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения его строительства, стройготовность объекта достигла 95%. Застройщиком выступает компания «СТРОЙИНВЕСТ». После ввода здания в эксплуатацию в округе создадут 15 новых рабочих мест.

Площадь цеха составит 1,9 тыс. кв. м. В него также войдет пристройка технического назначения. Реализацию проекта сопровождают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Это позволит принести в экономику региона порядка 56 млн рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.