Центр инноваций социальной сферы Подмосковья провел новогоднюю акцию для детей-инвалидов

Центр инноваций социальной сферы Подмосковья провел новогоднюю акцию для 75 детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые получают социальное обслуживание на дому. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В рамках акции ребят навестил Дед Мороз. Зимний волшебник поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им подарки. К примеру, Виктории Егоровой из Красногорска подарили театр теней «Щелкунчик».

При организации встреч с детьми сотрудники центра придерживаются индивидуализированного подхода и разрабатывают уникальный сценарий для каждого ребенка с учетом его особенностей и пожеланий.

«Мы всегда учитываем потребности каждого ребенка. Например, в этом году мы устроили сюрприз для 9-летнего Романа Цветкова. Его мама рассказала, что, несмотря на возраст, Рома все еще мечтает встретить настоящего Деда Мороза. Наши специалисты организовали встречу на катке, что вызвало у мальчика бурю эмоций и вновь зажгло веру в чудо», - рассказала заведующая отделением соцобслуживания на дому Наталья Ларина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом детей, которые приехали на ледовое шоу в Мытищах.