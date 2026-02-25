Центр компетенций микрохирургии глаза открыли в ДКЦ им. Л. М. Рошаля
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Центр компетенций микрохирургии глаза открыли на базе ДКЦ им. Л. М. Рошаля. О работе нового подразделения рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
У специалистов центра имеются собственные научно-технологические разработки, в том числе патенты. В работе будут уделять особое внимание адаптации передовых технологий к физиологическим особенностям детского глаза.
Также в центре планируют разрабатывать методические рекомендации и проводить работу по совершенствованию клинических протоколов.
«В фокусе внимания специалистов — социально значимые заболевания, такие как катаракты различной этиологии, включая травматические, а также патологии сетчатки, глаукома и тяжелые воспалительные поражения роговицы. Несвоевременное или некачественное лечение этих состояний может привести к необратимым последствиям», — отметил руководитель Центра Леонид Кононов.
