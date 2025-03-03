Центр «Мой бизнес» Подмосковья начал искать экспертов для семинаров для предпринимателей
В Подмосковье объявили поиск экспертов для проведения семинаров для бизнеса
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Подмосковный центр «Мой бизнес» начал искать экспертов для проведения онлайн-семинаров для предпринимателей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В частности, ведется поиск спикеров на следующие темы: создание личного бренда, маркетинговые стратегии, инвестирование, франчайзинг, электронная коммерция, привлечение клиентов.
Желающие выступить в роли экспертов по вышеуказанным направлениям могут направить портфолио и список предлагаемых тем для выступления на почту RyzhovaIuA@mosreg.ru. В теме письма нужно указать «Спикер на вебинары».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию в регионе шестой ОЭЗ, которая будет называться «Большой Серпухов».