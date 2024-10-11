Центр молодежного инновационного творчества открылся в подмосковном Видном
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В подмосковном Видном открылся центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «ТЕХНОШКОЛА», где будут проходить обучение дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В новом центре дети смогут изучать программирование, робототехнику, 3D-моделирование. Занятия для подростков будут направлены на выбор профессии и развитие навыков, необходимых для построения карьеры в технических и творческих областях. Узнать другие подробности можно здесь.
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