Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра появится в Подмосковье

В Подмосковье на базе консультативно-диагностического центра № 1 НИКИ детства появится Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра, его открытие запланировано на декабрь. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы долго готовились к открытию центра, продумывали каждую деталь, ведь к нам будут приходить не просто маленькие пациенты, а особенные пациенты, у которых есть сложности с коммуникацией», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В центре будут работать логопеды-дефектологи, нейропсихологи, массажисты. Помимо этого, прием будут проводить АВА-терапевты, инструкторы ЛФК и адаптивной физкультуры. Там разместили залы адаптивной физкультуры и АВА-терапии, которые нужны для коррекции поведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.