Центр репродуктивного здоровья открыли в роддоме Подольска

Центр репродуктивного здоровья открыли в женской консультации роддома Подольска. В нем оказывают помощь жителям с проблемами репродуктивной системы.

До этого об открытии центра рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Прием в центре ведут акушеры-гинекологи, психолог, врач ультразвуковой диагностики, репродуктолог. Здесь можно пройти полное обследование и курс лечения.

За помощью репродуктолога можно обратиться, если пара дольше года пытается забеременеть, возраст каждого из супругов более 38 лет или если у женщины ранее случалось невынашивание беременности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности областных перинатальных центров.