Центры репродуктивного здоровья семьи открыли в шести учреждениях Подмосковья

В Подмосковье Комитет Московской областной думы по соцполитике и здравоохранению провел заседание на тему стимулирования рождаемости. Оно прошло в Наро-Фоминском перинатальном центре.

В регионе открыто 40 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам и шесть центров. За первый квартал текущего года в них проконсультировали более 2,7 тыс. женщин, в том числе 637 женщин, которые обратились за абортом. В результате работы специалистов 345 женщин решили сохранить беременность.

«В Московской области действительно проводится очень большая работа по профилактике абортов. У нас созданы в каждой женской консультации кабинеты медико-социальной помощи. В каждом перинатальном центре работают центры медико-социальной помощи, в которых работают психологи, юристы, социальные работники. Активно привлекаются некоммерческие организации, представители различных религиозных конфессий. То есть все возможности для того, чтобы женщина правильно сделала выбор в пользу сохранения беременности», – отметила главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Подмосковья Ольга Серова.

С января в регионе открыли Центры репродуктивного здоровья семьи на базе шести учреждений — в Наро-Фоминском, Щелковском, Коломенском и областном перинатальных центрах, а также в МОЦОМД и Раменском роддоме.

С января по август в области проконсультировали более 1,2 тыс. семей. Из них 244 были направлены на ЭКО, а 516 пациентов — на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем заключается уникальность перинатальных центров региона.