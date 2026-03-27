Церемония гашения почтовой марки в честь Сергиева Посада прошла в Подмосковье

«Почта России» посвятила марку Сергиеву Посаду — единственному городу «Золотого кольца России», расположенному в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На марке изображены самые узнаваемые места Сергиева Посада, в том числе Успенский собор Троице-Сергиевой лавры, памятник Сергию Радонежскому, Художественно-педагогический музей игрушки.

Торжественная церемония гашения марки прошла в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Ее номинал — 65 рублей. Марку выпустили тиражом 84 тыс. экземпляров.

Также были выпущены конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Сергиева Посада. Оттиск можно поставить в почтовом отделении 141300 на Вознесенской, 55) и в Москве.

