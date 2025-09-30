Церемония жеребьевки, положившая начало новому сезону Школьной спортивной лиги, прошла в Подольске

В Подольске стартовал новый сезон Школьной спортивной лиги. В рамках его открытия прошла церемония жеребьевки, сообщили в администрации муниципалитета.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в спортивных мероприятиях летом приняли участие 1,5 млн человек.

Мероприятие прошло во Дворце молодежи. По его итогам были определены составы групп и будущих соперников для каждой команды.

В прошлом году в спортивной лиге Подольска приняли участие более 2 тыс. школьников. Всего было проведено свыше 500 игр. В этом году участие примут более 3 тыс. ребят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании центров адаптивного спорта в Подмосковье.