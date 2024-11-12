Цифровой промышленный коворкинг появится на территории индустриального парка в Дмитрове

Компания ХСА построит цифровой промышленный коворкинг Industrial City на территории государственного индустриального парка «Дмитров», на строительную площадку она выйдет летом 2025 года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общая площадь производственного комплекса, реализованного в формате light industrial, составит 100 тысяч квадратных метров. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого получат полностью готовые промышленные боксы, со всей необходимой инфраструктурой», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит создать в регионе не менее 400 рабочих мест. В новом коворкинге также обустроят смарт-офисы и центры обработки данных, на прилегающей территории возведут спортивные площадки и нетворкинг-пространства для сотрудников.

Партнер ХСА Артем Петрухин добавил, что проект «усилит северо-восточное направление в части создания качественных производственных площадок как технической базы для развития отечественных компаний».

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