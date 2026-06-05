Цифровой прорыв: на ПМЭФ-2026 презентовали применение ИИ за контролем земли в Московской области

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник подчеркнула значимость разработки. По ее словам, проект — не просто модернизация программного обеспечения, а принципиально новый формат работы. Искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, освобождая время муниципальных инспекторов для решения более сложных вопросов. Такой подход способен существенно повысить эффективность земельного контроля и увеличить доходы регионального бюджета.

В основе проекта лежит технология непрерывного сканирования территорий. Специальный автомобиль, оснащенный камерами высокого разрешения и автономным вычислительным блоком с комплексом ИИ, движется по заданному маршруту и ведет постоянную видеосъемку местности. Нейросеть в режиме реального времени анализирует поступающий видеопоток, а для выявления нарушений алгоритм сопоставляет данные с внешними информационными системами, в частности, с РГИС (Росреестром). Так система определяет участки, используемые не по назначению.

Особенность платформы — не карательный, а профилактический подход. При обнаружении нарушения искусственный интеллект не просто уведомляет собственника, но и помогает исправить ситуацию: через виртуального помощника Добробота пользователь получает пошаговые инструкции по устранению недочетов.

Если раньше инспекторы осматривали 200 тыс. участков в год, то с запуском системы этот показатель достигнет как минимум 400 тыс. ИИ минимизирует вероятность пропуска нарушений — ранее из‐за ошибок сотрудников упускалось до 40% случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.