Цифровую корову из Подмосковья представят на «Золотая осень 2025» в Москве

Главную цифровую корову Подмосковья представят на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», которая пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» в Москве. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Голштинская корова по кличке Шабера принадлежит племенному хозяйству АО «Воскресенское», она станет частью регионального стенда и символом передовых достижений в молочном животноводстве региона. Животное отличается особой продуктивностью: за 305 дней оно дало 22,9 тонны молока, что почти в три раза превышает средний показатель по области. Поэтому ее выбрали для генотипирования в компании «Мираторг-Генетика», которая проводит геномную оценку крупного рогатого скота в регионе.

Отметим, что увидеть корову Шаберу можно будет на стенде Московской области по адресу: Москва, Верхняя аллея, дом 6с1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

