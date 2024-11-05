Цикл Окружных форумов проводят в Московской области для волонтеров
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В Подмосковье проводят цикл Окружных форумов для руководителей и активистов добровольческих организаций. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступает организатором мероприятий.
Для участников проводятся обучающие семинары на тему волонтерства, организуют мотивационные программы, круглые столы и не только. Помимо этого, они могут принять участие в игре на командообразование «Самый умный. Самый добрый».
«Подмосковные активисты проверяют свои знания в разных направлениях добровольчества, эрудицию в области истории России, а также соревнуются в том, как хорошо они знают Подмосковье», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.