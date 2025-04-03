ЦППК подготовит к летнему сезону почти 400 станций в Московской области

ЦППК подготовит к лету 387 железнодорожных станций Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В планах — привести в порядок кассы, павильоны, навесы, полосы безопасности, ограждения, информационные знаки, стойки освещения, пандусы, скамейки и урны. Также проведут замену поврежденной плитки.

Кроме того, проведут штукатурные работы, ревизию электрооборудования и генеральные уборки. Завершение работ запланировано на май.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность уборки территорий в округах области после зимы.