ЦППК установит новые валидаторы на 38 станциях Подмосковья в 2026 году

В 2026 году ЦППК установит новые валидаторы на 38 железнодорожных станциях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Современные автономные валидаторы смогут работать даже при отключении от электричества — благодаря аккумуляторам.

Первые автономные валидаторы ЦППК устанавливала на станциях в 2023 году в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в области в этом году.