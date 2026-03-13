ЦППК установит новые валидаторы на 38 станциях Подмосковья в 2026 году
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В 2026 году ЦППК установит новые валидаторы на 38 железнодорожных станциях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Современные автономные валидаторы смогут работать даже при отключении от электричества — благодаря аккумуляторам.
Первые автономные валидаторы ЦППК устанавливала на станциях в 2023 году в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4.
