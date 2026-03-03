Цветы из подмосковного хозяйства проверили на карантинных вредителей

Тюльпаны из подмосковного хозяйства проверили на наличие опасных карантинных вредителей, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, проверку провели специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по столичному региону в тепличном хозяйстве Котельников.

Тюльпаны были обследованы более чем на восемь энтообъектов. По итогам проверки никакие вредители выявлены не были.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Рузе появится крупный комплекс по выращиванию цветов.