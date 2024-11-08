Туристы стали чаще посещать древние крепости в Подмосковье

Туристы стали чаще чаще посещать подмосковные древние крепости, с начала 2024 года трафик увеличился на 73%. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области со ссылкой на данные МегаФона.

В числе самых популярных локаций оказался Волоколамский кремль, деревянная версия которого была построена в XII веке. Кроме того, востребованными являются Дмитровский, Серпуховский и Можайский кремль, построенные в XII–XV века. Туристы приезжали в эти локации из Москвы, Рязанской, Калужской и Тульской области и других регионов России.

«Чтобы поездки в древние локации были комфортными, а возможность поделиться впечатлениями от них в соцсетях — еще более быстрой, инженеры МегаФона постоянно работают над улучшением качества мобильной связи по всему Московскому региону», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.