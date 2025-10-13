Турнир по настольному теннису памяти Алексея Мосалкова прошел в Подольске

До этого в Московской областной думе сообщили об открытии корта для падел-тенниса в Реутове.

В соревнованиях в Подольске приняли участие свыше 70 спортсменов из разных городов Подмосковья, а также из Тулы. Турнир прошел в двух возрастных категориях — до 50 лет и старше 50 лет. В результате в первой категории победил житель Подольска Сергей Попов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия прошли в регионе летом.