Турнир по настольному теннису памяти Алексея Мосалкова прошел в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Турнир по настольному теннису памяти известного спортсмена Алексея Мосалкова прошел в Подольске. Мероприятие провели на базе Дворца Культуры «Октябрь».
В соревнованиях в Подольске приняли участие свыше 70 спортсменов из разных городов Подмосковья, а также из Тулы. Турнир прошел в двух возрастных категориях — до 50 лет и старше 50 лет. В результате в первой категории победил житель Подольска Сергей Попов.
