Турнир по плаванию среди ветеранов и участников СВО признали главным спортивным событием ноября в Подмосковье

Турнир по плаванию среди ветеранов и участников боевых действий специальной военной операции «Кубок СВОих», который прошел в Истре, признали главным спортивным событием ноября. Это показало голосование, которой Министерство физической культуры и спорта Московской области запустило в своих социальных сетях.

За это событие голос отдали 45% респондентов. На втором и третьем месте соответственно оказались «мастер-классы от амбассадоров Школьной лиги в Истре и Одинцове» и матч звезд футбола с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в Балашихе.

В ведомстве напомнили, что в «Кубке СВОих» приняли участие более 60 человек из ДНР, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Москвы и других регионов, его провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.