У деревни Мансурово в Истре укрепят опоры на мосту

На мостовом сооружении через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово под Истрой продолжается капитальный ремонт, его проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В дальнейшем здесь построят новые опоры, устроят новое мостовое полотно, полностью заменят дренажную и водоотводящую системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность моста составляет более 30 метров, с его помощью обеспечивается транспортное сообщение между деревней Мансурово, близлежащими населенными пунктами и Новорижским шоссе. Ремонт проводят 10 специалистов и четыре единицы спецтехники. Запустить рабочее движение по основному мосту планируется в ноябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.