У начинающей исполнительницы из Подольска набралось уже около 2 млн слушателей в приложении «Яндекс. Музыка»

У начинающей исполнительницы из Подольска Ульяны Мамушкиной набралось уже около 2 млн ежемесячных слушателей в приложении «Яндекс. Музыка».

Сегодня в Подольске пройдет гала-концерт «Путь Чайковского», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Так, ежемесячная аудитория артистки из Подольска достигла отметки в 1 882 648 слушателей. На этой неделе исполнительница попала в подборку «Искра», которая объединяет артистов, стремительно набирающих популярность.

Ульяна окончила подольскую музыкальную школу № 1 по направлению «Эстрадный вокал». Она одержала победу в муниципальном конкурсе «Юные таланты», а также в ряде всероссийских и международных конкурсов. Сейчас девушка учится в эстрадно-джазовом училище Российской академии музыки им. Гнесиных.

