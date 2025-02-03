У жителей Подмосковья появилась возможность подать онлайн-заявку на замену газового оборудования

У жителей Подмосковья появилась возможность в онлайн-формате подать заявку на замену газового оборудования. Сделать это можно в приложении «Добродел», сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен в разделе «Услуги». После этого следует найти подраздел «Дом и ЖКХ». В нем будет представлена услуга по подаче заявки: «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ».

При оформлении заявки система запросит номер лицевого счета абонента и адрес. Также нужно будет указать вид оборудования, подлежащего замене, и подходящее время для проведения работ.

Как напомнили в министерстве, самостоятельно проводить замену газового оборудования запрещено. Эти работы должна проводить только газовая служба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал управляющие компании региона выстроить прозрачную коммуникацию с жителями.