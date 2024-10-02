Уборка урожая овса завершилась в Московской области

В Подмосковье завершилась уборка урожая овса, общий валовый сбор составляет 9,5 тысячи тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году подмосковные фермеры засадили овсом 4,3 тысячи гектаров полей, большинство из которых — в Лотошино, Воскресенске, Сергиевом Посаде и Дмитрове. При этом лидером по сбору этого вида зерновых культур стал Воскресенск — там аграрии намолотили 1,3 тысячи тонн овса.

Работы, в том числе, провели ООО «Евсеевское», крестьянское (фермерское) хозяйство Кузнецовых и ООО «СХП «Наш Аграрий». Собранный овес направят на перерабатывающие предприятия региона для производства круп и хлопьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.