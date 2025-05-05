Уборку неликвидной древесины начали проводить на 310 га лесов Подмосковья

Уборку неликвидной древесины начали проводить более чем на 310 га лесных территорий Подмосковья. О ходе работ рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Неликвидную древесину убирают в целях оздоровления лесов. Стволы и ветки упавших деревьев распиливают и складывают в поленницы для дальнейшего перегнивания.

На этой неделе работы ведутся в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском и других лесничествах.

Ранее в комитете рассказали, что сотрудники подмосковных лесничеств оперативно включились в работу по устранению последствий циклона, обрушившегося на регион на прошлой неделе.