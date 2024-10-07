Учащиеся Подмосковья совершили более двадцати тысяч поездок по банковским картам «Мир» с льготами карты «Стрелка»

В новом учебном году школьники и студенты Подмосковья оплатили проезд в автобусах региона банковской картой национальной платежной системы «Мир» с использованием скидки ученической «Стрелки» почти 22 тысячи раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что этом почти на 8% больше в сравнении с показателями прошлого года. В общей сложности с начала 2024 года учащиеся совершили более 348,4 тысячи таких поездок. Наибольшее число оплат в сентябре было зафиксировано в Коломне.

При этом в число самых востребованных маршрутов у школьников и студентов оказались № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — завод ЖБИ — ул. Спирина» в Коломне, № 4 «ул. Спирина — завод ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина» в Коломне и № 120к «ул. Ялагина — ул. Спортивная» в Электростали.

Подать заявление, чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.