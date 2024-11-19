Учащиеся Подмосковья совершили более шести миллионов поездок в автобусах Мострансавто с сентября

С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более шести миллионов поездок в автобусах АО «Мострансавто» по картам «Стрелка». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем в октябре они совершали более 97 тысяч поездок в день. В числе самых востребованных маршрутов оказались МАП № 12 города Ногинск, МАП № 10 горла Королев и МАП № 2 города Коломна. В ведомстве напомнили, что по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности предоставляется скидка на проезд в размере от 50% до 99%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.