Участки под стоянку транспортных средств в Подмосковье выставят на торги

Министерство имущественных отношений Московской области и Комитет по конкурентной политике Московской области выставят на аукцион земельные участки Раменском округе под стоянку транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Площадь участков составляет 14,1 тысячи квадратных метров и 22,182 тысячи квадратных метров, стартовая цена за них — 1 032 673,78 рублей и 1 618 676,00 рублей соответственно. Узнать другие подробности о проведении торгов можно здесь.

В сообщении уточнили, что приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.