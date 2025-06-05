Участник «Героев Подмосковья» рассказал, почему решил принять участие в проекте

Решение стать участником проекта «Герои Подмосковья» возникло на фоне сложности найти себя в мирной жизни. Об этом заявил участник специальной военной операции Борис Калинин.

«Решение вернуться и заняться этой деятельностью (принять участие в программе. — Прим. ред.) пришло не сразу. Долгое время я не мог найти себя здесь, хотелось снова вернуться обратно — туда, где все было понятно, где была четкая цель. Жизненные обстоятельства, не финансовые, а именно внутренние, личные, не давали покоя», — сказал Калинин.

По его словам, многие военные, которые возвращаются из зоны боевых действий, испытывают сложности. Он призвал их брать ответственность в свои руки и помогать администрации. Участник программы добавил, что боевой опыт поможет при переходе в гражданскую и административную сферу.

Программа профпереподготовки для бойцов позволяет военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить карьеру в мирной жизни. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ее запустили по личному поручению Владимира Путина.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Обучение стартует в сентябре 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».