Участник проекта «Герои Подмосковья» рассказал об особенностях программы

Участник регионального проекта «Герои Подмосковья» для участников специальной военной операции Сергей Михайлов рассказал об особенностях программы и ее отличиях от других образовательных проектов. Об этом сообщает РИАМО .

Так, по словам Михайлова, проект отличается от обычного обучения и курсов переподготовки тем, что всю программу можно пройти на месте. Кроме того, в его рамках предусмотрена практика с наставниками, добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале нового модуля обучения в рамках указанной программы. Он стартовал в мастерской управления «Сенеж» и был посвящен региональному и муниципальному управлению.