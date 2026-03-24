Участник программы «Герои Подмосковья» поделился опытом обучения

Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции освоить более эффективные подходы к реализации проектной работы. Об этом заявил участник проекта, капитан запаса Максим Шарин.

По его словам, им предоставляют возможность получить новые связи и пообщаться с выпускниками программы «Время героев». Военный подчеркнул, что взаимодействие началось еще в процессе обучения.

«Если говорить о проектной деятельности, я и раньше с ней сталкивался, просто сейчас стал понимать, как это делать более профессионально и быстрее. И, конечно, огромный плюс — это контакты», — рассказал Шарин.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.