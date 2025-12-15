Участник программы «Герои Подмосковья» раскрыл, почему стоит пройти обучение

Участникам специальной военной операции, которые размышляют над обучением по программе «Герои Подмосковья», важно попробовать и не сидеть на месте. Об этом заявил участник проекта «Герои Подмосковья», майор запаса Дмитрий Воробьев.

«Самый простой совет тем, кто думает, идти ли на проект: не попробуешь — не узнаешь. Естественно, пока сомневаешься и сидишь — ничего не сделаешь», — сказал Воробьев.

По его словам, чтобы все получилось, военным важно прежде всего иметь желание. Он подчеркнул, что в этом случае у них все получится.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.