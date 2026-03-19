Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал, как проект помогает вернуться к гражданской жизни

Региональная программа «Герои Подмосковья» помогает бывшим военным вернуться к гражданской жизни, поэтому она является очень нужной. Об этом заявил участник проекта, ветеран специальной военной операции Антон Киселенко.

«Наверное, это действительно «два в одном». С одной стороны — обновление системы государственной службы, с другой — помощь людям, которые прошли через службу и возвращаются к гражданской жизни», — сказал Киселенко.

По его словам, не все участники СВО знают о таких возможностях, поэтому важно делиться опытом, а также помогать в социализации и адаптации.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

