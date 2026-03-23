Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о достоинстве проекта

Возможность получить практический опыт работы является одним из главных достоинств региональной программы «Герои Подмосковья», созданной для участников специальной военной операции. Об том заявил участник проекта, капитан запаса Максим Шарин.

По его словам, очень важным является то, что студенты могут пройти стажировку непосредственно в правительстве Московской области.

«Регион сам по себе непростой, большой, с серьезными задачами. И это, на мой взгляд, очень сильный бонус и дополнительный мотивирующий фактор», — рассказал Шарин.

Он добавил, что такие возможности мотивируют граждан присоединиться к программе.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.