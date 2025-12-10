Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о ее роли в мирной жизни

Обучение по программе «Герои Подмосковья» основывается на практических модулях, работе с наставниками и реальных задачах, что позволяет ветеранам специальной военной операции быстрее адаптироваться к мирной жизни и расти профессионально. Об этом заявил майор запаса, полковник полиции и участник программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев.

«Если говорить о том, как программа помогает адаптироваться к мирной жизни и выстраивать новые цели, в том числе в психологическом плане, то здесь видно, как ребята взрослеют от блока к блоку. И взрослеют не в теории, а через практику», — рассказал Яковлев.

По его словам, военным доступны лекции по направлениям муниципальное управление и региональная власть, а также работа с наставниками, получение плана и заданий. Яковлев добавил, что его наставник, председатель Комитета Госдумы по ЖКХ и строительству Сергей Пахомов стал для него примеров в карьерном плане.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.