Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о главном плюсе проекта

Региональная программа «Герои Подмосковья» имеет свои плюсы, поскольку объединяет ветеранов специальной военной операции и опытных управленцев региона. Об этом заявил один из ее участников, капитан запаса Максим Шарин.

«Наставничество — это одна из самых сильных сторон программы. Мне, например, повезло: мой наставник — вице-губернатор Роман Александрович Каратаев», — рассказал капитан запаса.

По его словам, общение с наставниками происходит без какого-либо формализма. Так, он может напрямую общаться с вице-губернатором, получать конкретные задания, задавать любые вопросы. Шарин добавил, что наставники заинтересованы в том, чтобы помочь подопечным.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

