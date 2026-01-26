Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о коллективе

Участники программы «Герои Подмосковья» не разделяют друг друга по званиям и наградам — они настроены доброжелательно и общаются на равных. Об этом сообщил ветеран специальной военной операции, участник проекта Алексей Киселенко.

Он подчеркнул, что в программе не существует деления по званиям, поскольку все участники служили.

«В общении это скорее братство. Это ощущение плеча, поддержки, оно реально чувствуется. Если кому-то нужна помощь, все, кто может, сразу откликаются. Это не на словах, это реально работает», — отметил Киселенко.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

