Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о лекциях в проекте

Лекции для участников специальной военной операции в рамках программы «Герои Подмосковья» читают специалисты очень высокого уровня с огромным опытом. Об этом заявил участник проекта, майор запаса Дмитрий Воробьев.

«Одно дело, когда читает кто-то, кто теоретик неизвестный, непонятный, который просто сам прочитал в книжке, а другое дело, когда читает человек, который всю жизнь этим занимался. И который задает тренды в том или ином вопросе, который вы сейчас изучаете», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что программа не похожа на другие проекты переподготовки, она учитывает, что среди студентов есть люди с увечьями. По его словам, участники проекта могут познакомиться друг с другом, обменяться мнениями и не только.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

