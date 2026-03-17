Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о наставниках

Наставничество в программе «Герои Подмосковья» играют огромную роль, поскольку они в отличие от участников специальной военной операции уже обладают практическим опытом, которого часто не хватает. Об этом заявил участник проекта Антон Киселенко.

«Отдельно стоит сказать о наставничестве. У меня наставник — депутат Московской областной думы Олег Владимирович Жолобов. С самого первого знакомства у нас сложились хорошие отношения», — поделился Киселенко.

Он отметил, что участники проекта осознают, что на наставников ложится дополнительная нагрузка. При этом они все равно готовы делиться рабочим и жизненным опытом.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

