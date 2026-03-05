Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о наставниках в проекте

Система наставничества в программе «Герои Подмосковья» не является формальностью, с участниками специальной военной операции общаются регулярно – никто не чувствует себя брошенным. Об этом заявил старший лейтенант, участник программы Денис Жуковский.

Он уточнил, что его наставником стал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. По его словам, назначение прошло после психологических тестов и оценки гражданского опыта.

«С наставником общаюсь регулярно. Последний раз обсуждали начало дипломной работы, ее структуру, вопросы, которые стоит поднимать», — рассказал Жуковский.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.