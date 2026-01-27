Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о наставниках

В рамках обучения по программе «Герои Подмосковья» участники специальной военной операции постоянно находятся в контакте с наставниками. Об этом заявил ветеран СВО, участник проекта Алексей Киселенко.

Он уточнил, что его наставником стал глава Богородского округа Игорь Сухин, у которого есть опыт работы во властных структурах. По словам военного, с ним он участвовал в выездных заседаниях, чтобы увидеть его работу.

«Если у меня возникают вопросы, я могу обратиться и к нему, и к его заместителям, мне всегда помогают. Сейчас, например, я обратился к нему за советом, и завтра у нас как раз встреча. Его помощь в том числе касается выбора тематики дипломной работы», — добавил Киселенко.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.