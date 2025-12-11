Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о поддержке наставников проекта

В программе «Герои Подмосковья» играет большую роль институт наставничества, в Министерстве имущественных отношений Московской области сложилась настоящая команда. Об этом сообщил участник проекта «Герои Подмосковья», сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран специальной военной операции Александр Шелковой.

Он уточнил, что его наставником стал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. По его словам, с первых дней его наставник включился в работу. Военный изучил структуру министерства, его подразделения и функции.

«В министерстве сложилась настоящая команда. Наставничество там — не формальность, а рабочий инструмент. Каждый, от министра до рядового сотрудника, поддерживает коллег. Сейчас я продолжаю стажировку, участвую в новом проекте министерства под руководством заместителя министра Сергея Владимировича Бозрикова. Мне доверили самостоятельную работу, и я ощущаю полную вовлеченность», — добавил участник программы.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

