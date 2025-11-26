Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о подходе к обучению

Подход в обучении по программе «Герои Подмосковья» выстроен интересно и познавательно для участников специальной военной операции. Об этом сообщил сержант запаса, участник «Героев Подмосковья» Александр Шаров.

«Учебный процесс для меня проходит достаточно сложно с учетом всей новой информации, которую приходится осваивать в очень короткий срок, но программа сама по себе очень интересная и познавательная», — сказал Шаров.

По его словам, военные изучают теорию и применяют полученные знания на практике. Он добавил, что навыки после обучения можно будет применить для дальнейшего саморазвития и развития страны.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

