Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о пользе проекта для карьеры

Региональная программа «Герои Подмосковья» стимулирует участников специальной военной операции к дальнейшему карьерному росту. Об этом заявил ветеран СВО и участник программы Антон Киселенко.

«Но в целом я бы не сказал, что программа напрямую про карьеру в классическом смысле», — уточнил Киселенко.

По его словам, для многих проект является способом осознать, что его не списали со счетов после ранения. Он подчеркнул, что среди участников – люди, которые понимают, зачем они пришли. Некоторые из них видят себя в управлении в определенной сфере и хотят развить уже имеющиеся навыки.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

