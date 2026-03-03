Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте
Участник программы «Герои Подмосковья» Жуковский рассказал о проекте
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Участники специальной военной операции, которые проходят обучение по программе «Герои Подмосковья», настроены очень доброжелательно и помогают друг другу. Об этом рассказал старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.
По его словам, атмосфера в проекте близка к боевому братству.
«Прошлое объединяет людей в настоящем и задает направление на будущее. Наверное, это команда единомышленников», — сказал Жуковский.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.