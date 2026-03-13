Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Отбор на участие в программе «Герои Подмосковья», созданной для участников специальной военной операции, вызвал сильный эмоциональный подъем. Об этом рассказал участник проекта Антон Киселенко.

«Если говорить о личных ощущениях, то сам факт того, что я прошел в эту программу, уже был серьезным эмоциональным подъемом. А после первого модуля это вообще был мощный всплеск эмоций и энергии», — рассказал Киселенко.

По его словам, эти эмоции связаны с получением большого объема знаний, а также активным общением с другими участниками. Военный добавил, что теперь он воспринимает проект более взвешенно, однако, эмоции никуда не исчезли. Он добавил, что обучение помогло ему по-новому взглянуть на окружающую действительность.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.