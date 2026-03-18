Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Искреннее желание завершить обучение полностью и освоить знания для применения на практике нужны участникам специальной военной операции для прохождения программы «Герои Подмосковья». Об этом заявил участник проекта Антон Киселенко.

По его словам, важным фактором является и гибкость участников, поскольку людям предстоит столкнуться с непривычным окружением, познакомиться с другими специалистами, освоить иные методы работы. Им придется воспринять новый опыт и быстро приспособиться к изменениям.

«Попадаешь в новую среду, новые люди, новые взгляды, новые подходы. Нужно уметь принимать этот опыт, адаптироваться, лавировать. Особенно если раньше человек работал, например, в бизнесе или в частной структуре. Государственное управление — это немного другой мир», — рассказал Киселенко.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

