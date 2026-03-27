Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Главное преимущество программы «Герои Подмосковья» заключается в том, что она позволяет участникам специальной военной операции быстро найти людей со схожими взглядами и целями. Об этом заявил капитан запаса, участник проекта Максим Шарин.

«Формируются такие микрогруппы, команды, которые уже можно включать в работу как готовые единицы.», — рассказал Шарин.

По его словам, такие люди легко создают небольшие сплоченные команды, которые готовы приступать к совместной работе. Военный подчеркнул, что участникам легко найти общий язык друг с другом, поскольку их объединяют похожие подходы, ценности и жизненные ориентиры.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

