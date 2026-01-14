Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о развитии в проекте

Обучение в рамках программы «Герои Подмосковья» способствует развитию участников и является инструментов для карьерного продвижения в области управления на государственном и муниципальном уровнях. Об этом рассказал участник специальной военной операции Алексей Потапенок.

«Входя в Новый 2026 год, я рассматриваю программу не как конечную цель, а как мощный катализатор для построения траектории карьерного роста в сфере государственного и муниципального управления», — рассказал Потапенок.

По его словам, так военные могут освоить профессиональные навыки, научиться применять их на практике и сформировать образ высококвалифицированного эксперта.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.