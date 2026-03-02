Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о смысле проекта

Ключевым смыслом программы «Герои Подмосковья» является служение, проект, в том числе, позволяет помогает участникам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни. Об этом заявил старший лейтенант, участник проекта Денис Жуковский.

«Госслужба напряженная, требует большой отдачи. Карьера, наверное, на втором месте, потому что ее еще нужно суметь реализовать. Восстановление — дополнительный аспект», — заявил он.

По словам военного, в этом вопросе помогают семья, окружение, а также сама программа.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.